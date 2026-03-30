Temporali in arrivo scatta l’allerta meteo in Campania

Una perturbazione meteorologica sta portando temporali intensi in alcune zone della Campania, con allerte in vigore dalla mezzanotte fino alle 14 del 31 marzo. Le autorità hanno segnalato rischio di grandinate, frane e allagamenti nelle aree 3, 5, 6 e 8. L’attenzione rimane alta per le possibili conseguenze di condizioni meteorologiche avverse nelle zone interessate.

Allerta meteo in Campania dalla mezzanotte alle 14 del 31 marzo. Temporali intensi, grandine e rischio frane e allagamenti nelle zone 3, 5, 6 e 8. Le raccomandazioni della Protezione Civile. La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania di colore giallo valido dalla mezzanotte alle ore 14 di domani, martedì 31 marzo, su una parte della regione. L'allerta interessa la zona centro-meridionale e in particolare la fascia costiera, con previsioni di precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteorologico segnalato dalla Protezione Civile evidenzia una condizione di instabilità diffusa con margini di incertezza previsionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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