La scomparsa di una ragazzina di dodici anni è stata risolta con successo, secondo quanto comunicato dai carabinieri. La ragazza era sparita dalla serata precedente e aveva cercato di raggiungere il padre, che si trova in servizio in Ucraina. Dopo una notte di ricerche, è stata ritrovata e affidata alle autorità competenti. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

È terminata nel migliore dei modi la grande paura per la scomparsa di una ragazzina di dodici anni, di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. La giovane è stata rintracciata e tratta in salvo questo pomeriggio, intorno alle ore sedici, nel territorio comunale di Ceccano, una cittadina situata in provincia di Frosinone. La vicenda aveva immediatamente destato una profonda commozione e una grandissima apprensione in tutta la comunità locale e non solo, sia per la giovanissima età della fuggiasca, sia per le motivazioni straordinarie e drammatiche che l’avevano spinta ad allontanarsi da casa. La dodicenne aveva infatti espresso il desiderio profondo e disperato di mettersi in viaggio da sola per raggiungere il proprio padre, attualmente impegnato in Ucraina nella logorante e pericolosa guerra contro l’esercito della Russia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Scappa per andare dal papà soldato in Ucraina, poco fa la notizia dai carabinieri

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