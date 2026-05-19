Salim El Koudri la notizia dal carcere poco fa | italiani increduli

Nelle ultime ore, dal carcere è arrivata una notizia che ha attirato l’attenzione degli italiani. Si tratta di un dettaglio riguardante Salim El Koudri, il 30enne coinvolto nell’incidente in centro a Modena, in cui otto persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e incredulità tra la popolazione, in un momento in cui si cercano chiarimenti sulla vicenda e sui risvolti legali legati all’accaduto.

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C’è un dettaglio emerso dal carcere che nelle ultime ore ha cambiato il quadro attorno a Salim El Koudri, il 30enne accusato di aver travolto la folla nel centro di Modena ferendo otto persone. Una vicenda che continua a scuotere l’opinione pubblica mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia realmente accaduto nella mente del giovane pochi istanti prima dell’impatto. E proprio durante l’udienza di convalida sarebbe arrivata una scelta inattesa che potrebbe avere un peso decisivo nell’inchiesta. Salim El Koudri, cosa emerge dal carcere di Modena. Non ha risposto alle domande del gip, ma ha deciso di consegnare agli investigatori i codici di sblocco del cellulare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Salim El Koudri, la notizia dal carcere poco fa: italiani increduli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Salim El Koudri, una vita di ossessioni. I genitori: «Era pieno di rabbia» Sullo stesso argomento Salim El Koudri rompe il silenzio: la richiesta dal carcereSalim El Koudri avrebbe chiesto una Bibbia dal carcere di Modena, dove si trova in isolamento dopo l’attacco avvenuto nel centro cittadino. La sorella di Salim El Koudri, 33 anni, vive con i parenti a Sala Bolognese: Siamo sgomenti e pensiamo alle persone colpite e alle loro famiglie x.com Sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti. La furia di Salim El Koudri, l’investitore di Modena con problemi psichici reddit Le email di Salim El Koudri all'università di Modena: Voglio lavorare. Le frasi contro i cristiani e il vostro Gesù CristoIl 27 aprile 2021 l'autore della tentata strage scrisse diverse email chiedendo un lavoro come impiegato. Il tono è sprezzante, ma l'ipotesi del movente religioso resta poco convincente. Il ministro ... today.it Modena, parla Salim El Koudri dal carcere: Non volevo fare del male a nessuno. La difesa punta sulla perizia psichiatricaNell’aula in cui si decide il primo passo giudiziario dell’inchiesta entra anche un’altra domanda, più scomoda delle altre: capire se dietro la violenza ci sia stata lucidità, crollo psichico o qualco ... giornalelavoce.it