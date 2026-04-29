Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna è finita dal balcone insieme ai figli. Poco fa è stata confermata la presenza della bambina in ospedale, dove riceve le cure necessarie. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando sgomento tra la popolazione locale e non solo. La vicenda ha attirato l’attenzione generale, portando alla luce un episodio che ha sconvolto l’intera comunità.

La tragedia avvenuta a Catanzaro ha segnato in modo indelebile la cronaca nazionale, lasciando un vuoto profondo e un senso di sgomento in tutta la comunità. Il dramma si è consumato quando una madre ha deciso di compiere un gesto estremo, lanciandosi dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli piccoli. L’impatto con il suolo è stato fatale per la donna e per due dei suoi bambini, trasformando una tranquilla giornata in un incubo che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. In questo scenario di desolazione, l’attenzione pubblica si è concentrata sull’unica luce di speranza, rappresentata dalla bambina di sei anni che, nonostante la violenza della caduta e le gravissime ferite riportate, è riuscita a sopravvivere al terribile impatto iniziale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Anna giù dal balcone con i figli, poco fa la notizia sulla bimba in ospedale

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