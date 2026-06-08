Scampia vince King D' O Rione e Lyòn Tempo trionfa a Dance Your Style

Notizia in breve

A Napoli, nel fine settimana del 6 e 7 giugno, la piazza principale si è trasformata in un’arena urbana per due eventi di Red Bull dedicati al freestyle. Nel torneo di calcio di strada King D'O Rione, la vittoria è andata a Scampia, mentre Lyòn Tempo si è aggiudicato la finale nazionale di Dance Your Style. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti in un’atmosfera di competizione e spettacolo.