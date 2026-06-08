Scampia vince King D' O Rione e Lyòn Tempo trionfa a Dance Your Style

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, nel fine settimana del 6 e 7 giugno, la piazza principale si è trasformata in un’arena urbana per due eventi di Red Bull dedicati al freestyle. Nel torneo di calcio di strada King D'O Rione, la vittoria è andata a Scampia, mentre Lyòn Tempo si è aggiudicato la finale nazionale di Dance Your Style. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti in un’atmosfera di competizione e spettacolo.

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Piazza Municipio a Napoli si è trasformata in un grande playground urbano nel weekend del 6 e 7 giugno, ospitando due eventi firmati Red Bull dedicati al freestyle urbano: il torneo di calcio di strada Red Bull King D'O Rione e la national final di Red Bull Dance Your Style. Migliaia di persone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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In Piazza Municipio la finale di Red Bull King d’O Rione e la National Final di Red Bull Dance Your StyleIl 6 e 7 giugno in Piazza Municipio si terranno due eventi di Red Bull dedicati al freestyle urbano.

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