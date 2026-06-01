Red Bull King D' O Rione e Dance Your Style | il dispositivo di traffico

A Napoli, in piazza Municipio, il comune ha predisposto un dispositivo temporaneo di circolazione in vista di due eventi organizzati da Red Bull: il "King D'O Rione" e il "Dance Your Style", in programma il 6 e 7 giugno nella parte bassa della piazza.Per consentire lo svolgimento in sicurezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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