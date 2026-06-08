Scacchi Marco Antonio Santoro trionfa al Trofeo Coni Puglia | la provincia di Foggia vola alla finale nazionale

Notizia in breve

Un giovane talento della provincia di Foggia ha vinto il Trofeo Coni Puglia, qualificandosi per la finale nazionale. La vittoria si è concretizzata durante la competizione regionale di scacchi, dove ha superato gli avversari in diverse partite. La vittoria permette alla provincia di accedere alla fase finale in programma a livello nazionale. La gara si è svolta con la partecipazione di numerosi giovani provenienti da tutta la regione.