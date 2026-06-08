Scacchi Marco Antonio Santoro trionfa al Trofeo Coni Puglia | la provincia di Foggia vola alla finale nazionale
Un giovane talento della provincia di Foggia ha vinto il Trofeo Coni Puglia, qualificandosi per la finale nazionale. La vittoria si è concretizzata durante la competizione regionale di scacchi, dove ha superato gli avversari in diverse partite. La vittoria permette alla provincia di accedere alla fase finale in programma a livello nazionale. La gara si è svolta con la partecipazione di numerosi giovani provenienti da tutta la regione.
Un nuovo, brillante risultato porta la provincia di Foggia ai vertici dello scacchismo giovanile pugliese. Marco Antonio Santoro, giovane talento tesserato con l'Asd Scacchi Foggia, ha conquistato il primo posto nella classifica finale della fase regionale pugliese del Trofeo Coni 2026 di scacchi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Foggia.
Notizie e thread social correlati
Studenti dell'Itis alla Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026Gli studenti dell’Itis Galilei di Arezzo si sono classificati al 17º posto su 63 squadre nella Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026, che...
Trofeo scuola scacchi Montesilvano 2026: sul podio nazionale anche la Pascoli di RedonaDal 18 al 21 maggio si sono svolte a Montesilvano, in Abruzzo, le finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola 2026, un evento che ha visto la...
Foggia brilla ai Campionati Italiani Giovanili di scacchi: Marco Antonio Santoro è vicecampione italiano U10Foggia brilla ai Campionati Italiani Giovanili: Marco Antonio Santoro, atleta tesserato con l'Asd Scacchi Foggia, è vice campione italiano U10. La società, con sede presso il DLF di Foggia, ha ... foggiatoday.it
Foggia fa il tifo per Marco, baby campione di scacchi: parteciperà ai mondialiFOGGIA - Un giovane talento foggiano ai vertici mondiali degli scacchi: Marco Antonio Santoro, bimbo di 10 anni tesserato con l'ASD Scacchi Foggia, parteciperà ai Campionati Mondiali di Scacchi per ... lagazzettadelmezzogiorno.it