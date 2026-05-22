Trofeo scuola scacchi Montesilvano 2026 | sul podio nazionale anche la Pascoli di Redona
Dal 18 al 21 maggio si sono svolte a Montesilvano, in Abruzzo, le finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola 2026, un evento che ha visto la partecipazione delle principali squadre scolastiche provenienti da tutta Italia. Tra le scuole presenti, anche la scuola Pascoli di Redona ha raggiunto il podio, risultando tra le migliori del torneo. L’iniziativa si è svolta in un contesto dedicato alle competizioni giovanili di scacchi, coinvolgendo numerosi team scolastici da varie regioni italiane.
Bergamo. Dal 18 al 21 maggio, a Montesilvano, in Abruzzo, si sono svolte le finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola 2026, appuntamento che ha riunito le migliori squadre scolastiche provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno ha visto 430 squadre partecipanti e circa 2.400 giovani atleti, coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado. Un risultato che conferma il successo del progetto “Scacchi a Scuola”, sempre più riconosciuto come importante strumento educativo, di crescita personale e di inclusione. Tra i protagonisti della manifestazione, ancora una volta, la scuola primaria G. Pascoli di Redona, dell’Istituto Comprensivo “G.D. Petteni”, ormai conosciuta nell’ambiente come le Torri di Redona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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