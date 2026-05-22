Trofeo scuola scacchi Montesilvano 2026 | sul podio nazionale anche la Pascoli di Redona

Dal 18 al 21 maggio si sono svolte a Montesilvano, in Abruzzo, le finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola 2026, un evento che ha visto la partecipazione delle principali squadre scolastiche provenienti da tutta Italia. Tra le scuole presenti, anche la scuola Pascoli di Redona ha raggiunto il podio, risultando tra le migliori del torneo. L’iniziativa si è svolta in un contesto dedicato alle competizioni giovanili di scacchi, coinvolgendo numerosi team scolastici da varie regioni italiane.

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