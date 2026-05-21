Studenti dell' Itis alla Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026

Gli studenti dell’Itis Galilei di Arezzo si sono classificati al 17º posto su 63 squadre nella Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026, che si è svolta a Montesilvano. La competizione si è tenuta nella categoria Juniores Assolute, coinvolgendo numerose squadre provenienti da diverse regioni. La squadra ha partecipato alle gare con risultati che hanno contribuito alla loro posizione finale. La manifestazione ha visto una partecipazione intensa e un livello di gioco elevato tra i concorrenti.

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