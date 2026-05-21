Studenti dell' Itis alla Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026
Gli studenti dell’Itis Galilei di Arezzo si sono classificati al 17º posto su 63 squadre nella Finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026, che si è svolta a Montesilvano. La competizione si è tenuta nella categoria Juniores Assolute, coinvolgendo numerose squadre provenienti da diverse regioni. La squadra ha partecipato alle gare con risultati che hanno contribuito alla loro posizione finale. La manifestazione ha visto una partecipazione intensa e un livello di gioco elevato tra i concorrenti.
La squadra dell’Itis Galilei di Arezzo ha concluso con un ottimo 17esimo posto su 63 squadre partecipanti la Finale Nazionale Trofeo Scacchi Scuola, nella categoria Juniores Assolute, disputata a Montesilvano.Da segnalare anche l’importante risultato individuale di Riccardo Martini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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