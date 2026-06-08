Scacchi in festa ad Ascoli | lezioni e sfide gratuite tra le sagre

Notizia in breve

Ad Ascoli si svolgono eventi di scacchi con lezioni e sfide gratuite durante le sagre. Le attività sono rivolte principalmente ai giovani e prevedono sessioni di gioco e insegnamento senza costi. Le lezioni sono condotte da istruttori federali qualificati, coinvolti in programmi di formazione e promozione del gioco. L'iniziativa mira a stimolare la concentrazione e le capacità strategiche dei partecipanti attraverso incontri pubblici e dimostrazioni aperte.