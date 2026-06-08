Scacchi in festa ad Ascoli | lezioni e sfide gratuite tra le sagre
Ad Ascoli si svolgono eventi di scacchi con lezioni e sfide gratuite durante le sagre. Le attività sono rivolte principalmente ai giovani e prevedono sessioni di gioco e insegnamento senza costi. Le lezioni sono condotte da istruttori federali qualificati, coinvolti in programmi di formazione e promozione del gioco. L'iniziativa mira a stimolare la concentrazione e le capacità strategiche dei partecipanti attraverso incontri pubblici e dimostrazioni aperte.
Come possono gli scacchi migliorare la concentrazione dei ragazzi ad Ascoli?. Chi sono gli istruttori federali che guideranno le lezioni gratuite?. Quale ente ha finanziato questo progetto di crescita civile?. Dove si trovano esattamente le postazioni per le partite libere?.? In Breve Sabato 13 giugno dalle 16:00 alle 18:30 presso via 3 Ottobre ad Ascoli.. Progetto Mission finanziato dal Ministero del Lavoro tramite avviso 22024.. Lezioni con istruttori federali presso la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.. Informazioni e iscrizioni disponibili tramite messaggio al numero 3495711408.. Scacchi e comunità: sabato 13 giugno ad Ascoli Piceno un appuntamento tra strategia e festa parrocchiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Stella Rossa Fest 2026; Eventi segnalati dai Comuni; Ad Ascoli Piceno il 13 Giugno lezioni e partite libere di scacchi; Benemerenza alla regina degli scacchi.
Ritratti dal Torneo Festa della Repubblica Segna le date! Tutti i lunedì: Torneo 5+3 aperto a tutti, appello entro le 20.20, primo turno 20.30, premiazioni 23.00, iscrizioni link in bio. Tutti i martedì, gioco libero e studio con piccola biblioteca scacchistica, dalle facebook
Festa al Parco di Mau, il comunicato della Curva Nord e delle associazioni sestaporta.news/in-primo-piano… via @SestaPortaNews x.com
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