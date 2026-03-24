Musikarma apre le porte ai nuovi talenti | lezioni di prova gratuite ad Avellino
L'Associazione Musikarma E.T.S. ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per corsi di Canto, Chitarra e Pianoforte presso la sede di Piazza Solimena 5 ad Avellino. Sono disponibili lezioni di prova gratuite per i nuovi studenti, mentre l'attività didattica è ripresa nel centro della città. Le iscrizioni rimangono aperte per chi desidera partecipare ai corsi di musica.
Riparte l'attività didattica nel cuore della città. L'Associazione Musikarma E.T.S. annuncia l'apertura delle iscrizioni per i corsi di Canto, Chitarra e Pianoforte presso la sede di Piazza Solimena 5. Per permettere a tutti di scoprire la propria attitudine musicale, l'associazione offre una lezione di prova gratuita. L'iniziativa è rivolta a persone di tutte le età, dai principianti ai più esperti, che desiderano intraprendere un percorso formativo di qualità in un ambiente stimolante. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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