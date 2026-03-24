Musikarma apre le porte ai nuovi talenti | lezioni di prova gratuite ad Avellino

L'Associazione Musikarma E.T.S. ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per corsi di Canto, Chitarra e Pianoforte presso la sede di Piazza Solimena 5 ad Avellino. Sono disponibili lezioni di prova gratuite per i nuovi studenti, mentre l'attività didattica è ripresa nel centro della città. Le iscrizioni rimangono aperte per chi desidera partecipare ai corsi di musica.