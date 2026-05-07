Bridge a San Benedetto | lezioni gratuite per unire le generazioni

A San Benedetto, un evento propone lezioni gratuite di Bridge, un gioco di carte che coinvolge sia giovani che anziani. L'iniziativa mira a favorire l'incontro tra generazioni diverse attraverso attività condivise. Il CONI riconosce il Bridge come uno sport della mente, sottolineando le sue caratteristiche di abilità e concentrazione. La proposta si rivolge a chi vuole scoprire le potenzialità di questo gioco, anche per socializzare e mantenere attiva la mente.

? Cosa scoprirai Come può un gioco di carte unire ragazzi e anziani?. Perché il CONI definisce il Bridge uno sport della mente?. Cosa succede quando si deve comunicare senza parlare con il partner?. Come cambierà la socialità a Porto d'Ascoli grazie al progetto R.A.D.I.C.I.?.? In Breve Lezioni gratuite ogni lunedì dalle 15:30 alle 17:30 presso Parco Eleonora a Porto d'Ascoli.. Inizio attività il 18 maggio 2026 con iscrizioni tramite numero 3495711408.. Progetto R.A.D.I.C.I. finanziato dalla Regione Marche con risorse del Ministero del Lavoro.. Organizzazione curata da US Acli Marche, ASD Centobuchi Bridge e Associazione Truentum.. Lunedì 18 maggio 2026 inizieranno a San Benedetto del Tronto le lezioni gratuite di Bridge presso il Parco Eleonora, in Via Esino a Porto d’Ascoli, dalle ore 15:30 alle 17:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

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