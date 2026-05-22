FC 26 ARRIVA IL GRUPPO OBIETTIVI IL SIPARIO | 7 CARTE FINE DI UN’ERA DA 91 OVR GRATIS
EA Sports ha annunciato il lancio di un nuovo gruppo obiettivi chiamato “Il sipario”. Questo gruppo comprende sette carte speciali e rappresenta la fine di un’epoca per alcuni calciatori, che si concludono con le loro carriere nei rispettivi club o nel calcio professionistico. Le carte hanno un valore complessivo di 91 OVR e sono offerte gratuitamente ai giocatori. L’evento si inserisce in una serie di iniziative dedicate alle icone che stanno lasciando il calcio attivo.
Una pioggia di premi a costo zero. EA Sports ha ufficialmente rilasciato un nuovo gruppo traguardi intitolato “Il sipario”, interamente dedicato alle icone del calcio che salutano i rispettivi club o il calcio giocato. Completando le varie sfide, potrete riscattare ben 7 carte speciali “Fine di un’era” (FDE) da 91 OVR e un super pacchetto finale. Analizziamo tutti i requisiti e le scadenze. L’evento TOTS continua a regalare contenuti eccezionali, e questa volta non c’è bisogno di intaccare il proprio bottino di crediti o sacrificare rose nelle Sfide Creazione Rosa. Tramite il menu Obiettivi, semplicemente giocando nelle varie modalità di... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
ENG SUB | Rewind death moments to uncover dark secrets | Death Rewind FULL
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