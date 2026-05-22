FC 26 ARRIVA IL GRUPPO OBIETTIVI IL SIPARIO | 7 CARTE FINE DI UN’ERA DA 91 OVR GRATIS

EA Sports ha annunciato il lancio di un nuovo gruppo obiettivi chiamato “Il sipario”. Questo gruppo comprende sette carte speciali e rappresenta la fine di un’epoca per alcuni calciatori, che si concludono con le loro carriere nei rispettivi club o nel calcio professionistico. Le carte hanno un valore complessivo di 91 OVR e sono offerte gratuitamente ai giocatori. L’evento si inserisce in una serie di iniziative dedicate alle icone che stanno lasciando il calcio attivo.

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