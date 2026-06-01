EA Sports ha rilasciato una nuova sfida di creazione rosa in Ultimate Team dedicata a Dani Carvajal, intitolata “Fine di un’era”. La sfida richiede specifici requisiti e permette di ottenere una versione speciale del giocatore. La sfida ha attirato l’attenzione dei fan e dei giocatori di FIFA, che devono valutare se vale la pena completarla in base ai requisiti e ai premi offerti. La novità si inserisce tra le tante promozioni temporanee del gioco.

EA Sports ha sganciato una bomba assoluta nei menu delle Sfide Creazione Rosa (SBC) di Ultimate Team, celebrando la leggendaria carriera di Dani Carvajal con una versione “Fine di un’era” da capogiro. Lo storico terzino destro spagnolo si presenta con una valutazione monstre di 94 OVR e statistiche difensive e fisiche pazzesche, pronte a blindare la corsia di destra di qualsiasi top team. Analizziamo nel dettaglio la carta, la sua immensa versatilità tattica con il sistema FC IQ, i requisiti completi e il verdetto sulla sua convenienza. IL FOCUS SU DANI CARVAJAL (94 OVR). Ci troviamo di fronte, senza mezzi termini, a uno dei migliori interpreti della fascia destra di tutto il gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Carvajal Fine di un’era su FC 26: requisiti e se conviene

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