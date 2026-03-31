Enrica Porcari è la prima donna a ricoprire il ruolo di chief information officer al CERN di Ginevra, occupandosi della strategia digitale dell’ente. In un’intervista, ha condiviso il suo percorso professionale e ha affrontato il tema delle deleghe all’intelligenza artificiale, sottolineando che si tratta di un momento in cui si devono fare scelte precise in merito alle tecnologie emergenti.

Eppure, comprensibilmente, di donne che hanno raggiunto traguardi professionali di altissimo livello in questi ambiti ce ne sono molte. Fra loro c'è Enrica Porcari, dal 2026 prima chief information officer del CERN di Ginevra, che ne Il futuro che non c’era (Sperling & Kupfer) condivide il percorso che l’ha condotta ai vertici dell’organizzazione europea per la ricerca nucleare, dove guida l’integrazione di dati, calcolo, Intelligenza Artificiale, tecnologie quantistiche e cybersecurity. L'intervista a Enrica Porcari Enrica Porcari, partiamo dagli errori: che ruolo hanno avuto nel suo percorso professionale e personale? «All’inizio li vivevo come prove del fatto che non fossi “abbastanza”, la classica eco della sindrome dell’impostore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrica Porcari, la prima donna alla guida della strategia digitale del CERN: «È questo il momento di scegliere cosa delegare all’AI»

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