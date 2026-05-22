In Serie A si susseguono cambi di panchina, con un nuovo interesse da parte di uno dei club per un allenatore che attualmente lavora in un’altra squadra. Le trattative tra il tecnico e la società bergamasca sono giunte a uno stadio avanzato, mentre il direttore sportivo dell’attuale squadra sta cercando un sostituto per il tecnico con cui ha collaborato fino a poco tempo fa. La situazione si sviluppa mentre altre squadre stanno affrontando decisioni simili riguardo ai loro allenatori.

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© Calcionews24.com - Valzer panchine in Serie A, altro che Napoli: Sarri in trattativa avanzata con l’Atalanta! Giuntoli si muove

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