La squadra di pallavolo ha annunciato l’ingaggio di Júlia Isabelle Bergmann, schiacciatrice brasiliana con cittadinanza tedesca. La giocatrice si unisce al roster a partire dalla stagione 2026–2027.

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley annuncia l’arrivo della schiacciatrice brasiliana con cittadinanza tedesca Júlia Isabelle Bergmann, che entrerà a far parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari a partire dalla stagione 2026–2027. L’atleta classe 2001, nella prossima annata sportiva, affronterà per la prima volta in carriera il campionato italiano. Bergmann approda a Scandicci dopo aver maturato importanti esperienze tra Brasile, Stati Uniti e Turchia, oltre che con la maglia della sua Nazionale. Schiacciatrice moderna, dotata di fisicità e tecnica, Júlia Bergmann rappresenta un innesto di assoluto valore per il progetto tecnico della Savino Del Bene Volley, che potrà contare su di lei per affrontare una stagione di alto profilo sia in Italia che in Europa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Savino Del Bene, presa la schiacciatrice brasiliana Júlia Isabelle Bergmann

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