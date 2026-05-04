La Savino Del Bene Scandicci chiiude quarta in Champions

La squadra di pallavolo Savino Del Bene Scandicci ha concluso al quarto posto nel girone di Champions League dopo aver perso l’ultima partita contro l’Imoco Conegliano con un punteggio di 3-0 (25-16, 26-24, 27-25). Nell'incontro, le giocatrici di Conegliano hanno visto in Gabi e Haak i punti migliori, con 17 e 19 punti rispettivamente. La gara si è svolta in tre set, con le padrone di casa che sono riuscite a prevalere sui tre parziali.

Imoco Conegliano – Savino Del Bene Volley 3-0 (25-16, 26-24, 27-25) PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 17, Zhu 18, Scogliamillo, Ewert, Lubian 4, De Gennaro (L1), Haak 19, Munarini n.e., Wolosz 1, Adigwe, Daalderop n.e., Fahr 7, Airhienbuwa (L2) n.e., Sillah n.e.. All.: Santarelli D. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 1, Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 3, Ribechi le(L2), Bosetti, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 7, Antropova 22, Weitzel 3. All.: Gaspari M. ARBITRI: Kenneth Aro (FIN) – Aleksander Sikanjic (LIE) ISTANBUL – Si chiude con un quarto posto europeo il percorso della Savino Del Bene Volley che, nella finale per il terzo posto della Final Four di Cev Champions League, disputa il 52esimo e ultimo match stagionale cedendo per 3-0 contro la A.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Savino Del Bene Scandicci chiiude quarta in Champions Notizie correlate Savino Del Bene Scandicci, via alla Final Four di Champions: in semifinale c’è l’Eczac?ba?? DynavitFIRENZE – Si è svolta questa mattina (1 maggio) la conferenza stampa di presentazione della Final Four della Cev Women’s Champions League 2026. Savino Del Bene Scandicci batte Milano in gara 3 e allunga la serie playoffSavino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano 3-1 (25-21,24-26,25-22,25-20) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Finale 3°/4° posto | A. Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; Volley Scandicci, Savino Del Bene Volley: sfuma la finale di Champions League; Al via la Final Four di CEV Champions League!; Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streaming. Volley Scandicci, quarto posto europeo per la Savino Del BeneSi chiude con un quarto posto europeo il percorso della Savino Del Bene Volley che, nella finale per il terzo posto della Final Four di CEV Champions ... gonews.it Savino Del Bene Volley: sfuma in cinque set il sogno finale di Champions LeagueLa Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break nella semifinale della Final Four di CEV Champions League, cedendo per 3-2 contro Eczac?ba?? Dynavit Istanbul. La Savino Del Bene Volley è partita ... 055firenze.it L’Antonio Carraro Prosecco Doc stravince contro la Savino del Bene Scandicci nella finale per il terzo posto di Champions League. Le pantere dominano 3-0 trascinate da Zhu, Gabi e Haak e salgono sul podio europeo. - facebook.com facebook Savino Del Bene Volley maçimiz öncesi isinmadayiz. #CLVolleyW x.com