Igor Volley la brasiliana Julia Kudiess chiude il mercato del club azzurro
La Igor Volley ha completato il mercato con l’arrivo di Julia Kudiess, centrale brasiliana di origini italiane. La giocatrice, nota come Julia Gambatto Kudiess, si è unita al team per la stagione 2026-2027, rappresentando l’ultimo inserimento nel roster azzurro. La firma della brasiliana chiude così il calciomercato della squadra, che si prepara alle prossime competizioni con questa nuova aggiunta.
Un colpo internazionale chiude il mercato della Igor volley. Julia Gambatto Kudiess, centrale brasiliana di origini italiane, è l'ultimo tassello del roster azzurro per la stagione 2026-2027. La giocatrice, classe 2003, arriva a Novara con un contratto biennale per la sua prima esperienza fuori.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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