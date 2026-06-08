A Viddalba si è registrato il massimo di affluenza alle urne, mentre a Ittiri si è verificato un calo significativo, con la partecipazione sotto il 50%. Tra i comuni, alcuni hanno visto un aumento record della presenza alle urne, mentre altri hanno registrato un forte calo. La differenza di affluenza tra le località evidenzia una tendenza divergente nel voto. Nessun dato sulle motivazioni o sui partiti coinvolti.

? Punti chiave? In Breve Elezioni amministrative 2026: i primi sindaci eletti tra Sassari e Gallura mentre i dati dell’affluenza raccontano due Sardegna. Dodici sindaci sono già stati confermati tra i 27 comuni della Città metropolitana di Sassari dopo le prime fasi dello spoglio elettorale. Mentre i numeri iniziano a delineare i nuovi equilibri amministrativi, emergono forti contrasti tra l’entusiasmo dei seggi di Viddalba e l’apatia registrata nelle piazze di Ittiri. La partecipazione dei cittadini si muove su binari opposti, oscillando tra record di mobilitazione e crolli significativi rispetto ai voti espressi nelle tornate precedenti. Il volto della partecipazione: tra l’entusiasmo di Viddalba e il silenzio di Ittiri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, voto a due velocità: record a Viddalba e calo a Ittiri

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