Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato lungo la strada tra Sassari e Ittiri, provocando due persone rimaste ferite gravemente. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre gli autisti dai veicoli coinvolti, utilizzando attrezzi di emergenza. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora state rese note. Sul posto sono arrivati anche le forze dell'ordine per i rilievi.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i vigili del fuoco a liberare l'autista?. Quali sono le reali condizioni cliniche dei due feriti gravi?. Perché quel tratto stradale vicino a Piandanna è così pericoloso?. Cosa hanno accertato i Carabinieri sulla dinamica dello scontro?.? In Breve Soccorso avvenuto verso le 17:00 presso la zona di Piandanna.. Vigili del Fuoco hanno usato divaricatore e cesoie per estrarre l'autista.. Carabinieri e Polizia Locale hanno gestito il traffico sulla Sassari-Ittiri.. Indagini in corso per valutare segnaletica e conformazione del tracciato stradale.. Un violento impatto tra un’auto e un furgone ha scosso la carreggiata della Sassari-Ittiri intorno alle 17:00 di oggi, lasciando due persone ferite in modo preoccupante nei pressi di Piandanna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari-Ittiri, violento scontro tra auto e furgone: due feriti gravi

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