In Sardegna, le nascite sono ai minimi storici e la regione affronta un calo demografico significativo. La CISL ha evidenziato come molti giovani laureati decidano di lasciare l’isola in cerca di opportunità migliori, lasciando vuoti nel mercato del lavoro locale. Il basso salario e le difficoltà economiche sono tra i motivi principali che spingono queste persone a cercare una vita altrove.

? Cosa scoprirai Perché i giovani laureati scelgono di lasciare l'isola in massa?. Come influisce il basso salario sulla fuga delle competenze sarde?. Quali rischi corre il welfare nei piccoli borghi con molti anziani?. Cosa deve fare la politica per fermare la desertificazione sociale?.? In Breve Saldo naturale negativo di 11.467 unità con 18.519 decessi registrati nel 2024.. Oltre il 70% dei migranti sardi possiede una formazione secondaria superiore o laurea.. Settore industriale regionale pesa solo per l'8% sul valore aggiunto totale.. Nei comuni sotto i 1.000 abitanti l'età media supera i 52 anni.. Al 31 dicembre scorso la Sardegna contava 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, nascite ai minimi: l’allarme della CISL sul calo demografico

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Temi più discussi: Sardegna, continua il calo demografico: abbiamo perso oltre ottomila residenti; Sardegna, popolazione in calo nel 2024: meno residenti, più anziani e natalità ai minimi storici; Carenza record di ostetriche in Italia: 9.500 unità mancanti e fuga verso l’estero.

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