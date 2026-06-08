I primi risultati delle elezioni comunali nella Tuscia e nell’Alto Lazio indicano chiaramente che il candidato con il maggior numero di voti sarà il nuovo sindaco. Le schede scrutinate finora mostrano una netta preferenza, con un vantaggio significativo rispetto agli altri candidati. La vittoria sembra ormai certa, anche se le operazioni di scrutinio continuano. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma i dati indicano una conclusione imminente.

Arrivano i primi risultati dalle elezioni comunali che interessano il territorio della Tuscia e dell’Alto Lazio. Sebbene lo scrutinio ufficiale sia ancora in corso, i dati ufficiosi delineano già un quadro piuttosto chiaro in alcuni dei centri più attesi di questa tornata elettorale. L’attenzione è concentrata soprattutto su Civita Castellana, dove il candidato del centrosinistra Danilo Corazza appare ormai vicino alla conquista della fascia tricolore. Secondo le proiezioni elaborate su circa 5.700 schede scrutinate, a fronte di un totale di circa 6.700 voti validi, Corazza avrebbe raggiunto il 59,34% delle preferenze. Più staccato il suo sfidante Claudio Parroccini, fermo al 40,66%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sarà lui il nuovo sindaco”. Elezioni Comunali, il dato è netto: chi festeggia

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Elezione nuovo sindaco a Zeri Monali 31 maggio 1990

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