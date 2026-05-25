Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Legnano, con i cittadini che hanno votato dalle 7 alle 15 e dalle 7 alle 13, rispettivamente. I candidati in corsa sono quattro: Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico Amadei. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Legnano (Milano), 25 maggio 2026 – Chi sarà il nuovo sindaco di Legnano? Domenica 24 (dalle 7 alle 15) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 13), i cittadini del Comune in provincia di Milano si sono recati alle urne per sceglierlo. Ma nella Città metropolitana si eleggono sindaci e si rinnovano i consigli comunali anche in altri 8 Comuni. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: oltre a Legnano, Bollate, Corsico, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono, Magnago e Vittuone. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda i cinque Comuni superiori a 15mila abitanti oppure quelli dove al primo turno i primi due candidati arrivano in parità, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Legnano, chi sarà il nuovo sindaco tra Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico Amadei? I risultati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026 a Legnano, urne aperte: sfida tra Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico AmadeiLe elezioni comunali a Legnano si svolgono oggi e domani con orari dalle 7 alle 15 e dalle 7 alle 13 rispettivamente.

Elezioni a Legnano, sfida a quattro tra Toia, Amadei, Radice e AlmiciA Legnano si vota il 24 e il 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale.

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026 a Legnano, lunedì 25 maggio si vota fino alle 15: sfida tra Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico Amadei; Elezioni comunali a Legnano, chi è il nuovo sindaco; Candidati, liste, programmi, istruzioni per il voto: tutto quello che c'è da sapere per le elezioni a Legnano; Elezioni a Legnano, sfida a quattro tra: Toia, Amadei, Radice e Almici.

Elezioni comunali 2026 in provincia di Milano, i risultati e i sindaci elettiMilano, 25 maggio 2026 – In nove Comuni della Città metropolitana di Milano si è andati al voto per eleggere il nuovo sindaco, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). msn.com

Elezioni comunali 2026 a Legnano, alle 23 affluenza al 40,94%: sfida tra Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico AmadeiUrne aperte. La città torna alle urne, domenica 24 e lunedì 25 maggio, dopo cinque anni di amministrazione a guida Dem. Ecco chi sono i candidati e le liste a sostegno dei quattro candidati ... ilgiorno.it