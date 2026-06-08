I seggi sono stati chiusi ad Arezzo e sono stati annunciati i risultati del ballottaggio per le elezioni comunali 2026. Tra i candidati in corsa, uno ha ottenuto la maggioranza dei voti, determinando così la scelta del nuovo sindaco. La sfida si è svolta tra un rappresentante del centrodestra e uno del centrosinistra. I dati ufficiali indicano quale dei due ha vinto e assunto la carica di primo cittadino.

Arezzo, 8 giugno 2026 – Sono chiusi i seggi. Si scopre chi è il nuovo sindaco di Arezzo nella sfida tra Marcello Comanducci (centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra). Qua sotto i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2026. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risultati ballottaggio Arezzo: elezioni comunali 2026, ecco chi è il nuovo sindaco

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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026: Lecco, Arezzo, Trani, Chieti e Agrigento decisive

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