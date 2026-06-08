Sara Grilli è diventata la nuova sindaca di Viareggio. Al suo arrivo al comitato elettorale, sostenitori e amici le si sono avvicinati per festeggiarla, abbracciandola. La neoeletta ha raccontato di aver pianto poco prima a casa, sottolineando che la vittoria è stata anche il risultato della sua spontaneità. La scena si è svolta stamattina, con lei che ha percorso le scale del proprio appartamento prima di arrivare tra i sostenitori.

Viareggio, 8 giugno 2026 – Quando scende le scale di casa e va verso il suo comitato elettorale i sostenitori le vanno incontro e la abbracciano. Lei è provata, dopo una giornata di altissima tensione, con una lotta davvero all’ultima schede. Ma è felice, soddisfatta per un sogno partito da lontano. Sara Grilli, 44 anni, è la nuova sindaca di Viareggio dopo lo scrutinio del ballottaggio che l’ha incoronata. Ma tanti di coloro che l’hanno votata stentano ancora a crederci. Del resto, è stato un pomeriggio difficile, con il fiato sospeso. https:www.lanazione.itpoliticaballottaggi-toscana-diretta-bwwgq3vl La distanza tra la Grilli e Federica Maineri, espressione del centrosinistra, è sempre stata risicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sara Grilli nuova sindaca di Viareggio: “Premiata la spontaneità. Ho pianto fino a poco fa a casa”

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Inaugurazione Nuova Piazza Piave Viareggio. Presente il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

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#Ballottaggio 7 e 8 giugno, prima #sindaca di #Viareggio tra Sara #Grilli, #centrodestra, 34,29%, e Federica #Maineri, #centrosinistra, 30.19%. Marialina #Marcucci, 27.52. Paolo #Annale, #Pci, 5.59%. #Viareggio2026 x.com

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