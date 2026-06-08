A Bari, 25 anni fa, un investimento nel settore digitale è stato considerato una scommessa controcorrente. All’epoca, chi desiderava lavorare nel digitale si spostava principalmente al Nord. Dopo questo quarto di secolo, si afferma che l’investimento ha portato a una vittoria sul piano industriale, culturale e sociale. La decisione di sviluppare attività in questa città è stata definita come una sfida vinta nel tempo.

Bari, 8 giu. (AdnkronosLabitalia) - "Scegliere di investire a Bari venticinque anni fa significava fare una scommessa controcorrente, in un'epoca in cui chi voleva lavorare nel digitale sentiva di dover per forza fare le valigie per il Nord". Lo ha detto oggi il presidente di Infocamere, Antonio Santocono, in occasione dei 25 anni sul territorio. "Oggi - ha spiegato - possiamo affermare con orgoglio di aver vinto quella scommessa industriale, culturale e sociale: InfoCamere ha dimostrato che quando le infrastrutture materiali si uniscono a quelle immateriali - come l'università, la cultura e il talento - il Sud non si limita a competere, ma può guidare l'innovazione del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santocono (Infocamere): "Dopo 25 anni vinta scommesa industriale culturale e sociale"

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