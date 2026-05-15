Un rapporto pubblicato dalla Fondazione Promo PA rivela che le imprese spendono circa 650 milioni di euro ogni anno per ottenere le prime dieci autocertificazioni più importanti. La ricerca è stata presentata oggi a Padova e si concentra sui costi sostenuti dalle aziende per ottenere queste certificazioni. La cifra rappresenta un investimento significativo nel settore, evidenziando l'importanza di tali documenti nelle operazioni quotidiane delle imprese italiane.

Padova, 15 mag. (Adnkronos) - "Oggi presentiamo una ricerca effettuata dalla Fondazione Promo PA, che dimostra come il mondo delle imprese investa annualmente circa 650 milioni di euro solo per le prime dieci autocertificazioni più rilevanti. Si tratta di un costo burocratico enorme, che potrebbe essere abbattuto grazie alla piattaforma Piattaforma digitale nazionale dati elaborata attraverso il Pnrr negli scorsi anni. L'obiettivo è consentire un rapporto completo tra lo Stato e il mondo produttivo, affinché le operazioni di identificazione dell'azienda vengano finalmente semplificate". Così Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova e di InfoCamere, partecipando questa mattina al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Santocono (InfoCamere): "Investimento di 650 mln all'anno per le prime dieci autocertificazioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Imprese, 3 mln di giornate perse per autocertificazioni un conto da 674 mln l'anno

Meno burocrazia per le imprese di eventi: "Autocertificazioni al posto delle autorizzazioni se gli spettatori non sono più di 2 mila"Meno burocrazia per le imprese che organizzano eventi culturali, musicali, turistici e d'intrattenimento se gli spettatori non sono più di 2 mila.

Manovra 2026: le misure che incidono su investimenti e lavoro nelle impreseLa Legge di Bilancio 2026 interviene sul fronte delle imprese con un’impostazione di continuità rispetto agli ultimi anni, ma introduce anche alcuni cambiamenti che incidono in modo diretto sulle ... pmi.it

Santocono (Unioncamere Veneto): Piccolo non è più bello, l'innovazione ci farà grandiCon oltre 80 miliardi di euro di export nel 2024, circa il 13% del totale nazionale, e una tradizione imprenditoriale che ha fatto scuola nel mondo, il Veneto resta un perno dell'economia italiana. ilgazzettino.it