Oggi viene presentata una ricerca realizzata dalla Fondazione Promo PA, che analizza gli investimenti delle imprese nella gestione delle autocertificazioni. Secondo i dati, le aziende destinano ogni anno circa 650 milioni di euro alle prime dieci autocertificazioni più utilizzate. La ricerca mette in luce l’impegno del settore produttivo nel semplificare procedure e ridurre i costi legati a pratiche amministrative. La collaborazione tra il settore pubblico e quello privato sembra essere un elemento chiave in questo ambito.

“Oggi presentiamo una ricerca effettuata dalla Fondazione Promo PA, che dimostra come il mondo delle imprese investa annualmente circa 650 milioni di euro solo per le prime dieci autocertificazioni più rilevanti. Si tratta di un costo burocratico enorme, che potrebbe essere abbattuto grazie alla Piattaforma digitale nazionale dati elaborata attraverso il Pnrr negli scorsi anni. L’obiettivo è consentire un rapporto completo tra lo Stato e il mondo produttivo, affinché le operazioni di identificazione dell’azienda vengano finalmente semplificate”. Così Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova e di InfoCamere, partecipando questa mattina nel padovano al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Santocono (InfoCamere), Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare

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