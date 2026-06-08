Durante la festa del Sacro Cuore di Gesù, si ricorda un episodio legato a Santa Gemma Galgani, che si verificò mentre si trovava in estasi. In quell'occasione, si racconta che il suo corpo presentò segni simili alle stimmate, ritenuti miracoli della Passione impressi sul suo corpo. Questi segni rimasero visibili per alcuni giorni e furono oggetto di attenzione e venerazione da parte dei fedeli. La Santa, vissuta a inizio Novecento, è conosciuta per le sue esperienze mistiche e le stimmate.

Il racconto della straordinaria estasi della Santa di Lucca e il miracolo dei segni della Passione impressi sul suo corpo proprio nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. La giovane e bellissima Santa di Lucca, aveva 21 anni, quando la Madonna le preannunciò che avrebbe ricevuto, da lì a breve, un dono straordinario, segno di predilezione da parte del Signore verso di lei. Ricordiamo che Gemma è sempre stata Passionista nel suo cuore, fino al termine della sua breve esistenza terrena che si è conclusa l’11 aprile 1903. Infatti cercava di imitare il genere di vita orante e penitenziale delle figlie della Passione, pur non avendo mai potuto indossarne l’abito. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Santa Gemma Galgani e il mistero delle stimmate nella festa del Sacro Cuore

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SANTA GEMMA GALGANI: LA MISTICA ITALIANA CHE PORTÒ LE STIMMATE DI CRISTO

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