Oggi si ricorda Santa Gemma Galgani, una giovane mistica nota per aver dedicato molto tempo alla contemplazione della Passione di Gesù. Nata in una piccola comunità, ha vissuto una vita breve, ma intensa, caratterizzata da profonde esperienze spirituali. La sua figura è legata a momenti di preghiera e meditazione, incentrati sulla sofferenza e sulla passione di Gesù, che ha vissuto in prima persona attraverso le sue pratiche religiose.

Giovane mistica di grande bellezza, Santa Gemma Galgani ha contemplato particolarmente la Passione di Gesù vivendola su di sé nel corso della sua breve vita. L’11 aprile ricorre la memoria liturgica di santa Gemma Galgani, nota come la “santa di Lucca” o la “figlia della Passione“. La sua esistenza è stata breve e costellata da molte sofferenze, tutta vissuta anche nella contemplazione della Passione del Signore. Mistica depositaria di grandi doni soprannaturali, ha patito sul suo corpo i segni delle stimmate accettando il dolore con amore e dedizione e offrendolo per la conversione dei peccatori. Gemma Galgani nasce il 12 marzo 1878 a Borgonuovo di Camigliano in provincia di Lucca. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 11 aprile, Santa Gemma Galgani: la giovane mistica che ha contemplato la Passione del Signore

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