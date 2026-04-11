La preghiera a Gesù composta da Santa Gemma Galgani per ottenere una grazia

Santa Gemma Galgani, mistica di Lucca, ha scritto una preghiera rivolta a Gesù per chiedere una grazia. In questo testo, si può leggere un dialogo personale in cui la mistica esprime le sue esigenze e si rivolge direttamente al Salvatore. Le parole sono state tramandate come parte della sua spiritualità e della sua relazione con Gesù.

Un dialogo intimo e profondo tra la mistica di Lucca e il Salvatore: scopri le parole scritte da Santa Gemma per presentare a Gesù le necessità del cuore e ottenere il conforto della Sua grazia. Ecco una versione del testo rielaborata per essere più fluida, calda e coinvolgente, ideale per preparare il cuore del lettore alla preghiera senza perdere la precisione storica. Santa Gemma Galgani (1878–1903) non fu solo una mistica dai doni straordinari, ma un’anima che visse in un dialogo intimo costante con il Signore, da cui ricevette il dono delle stimmate. Inoltre viveva un’amicizia col suo Angelo Custode, presenza visibile che l’accompagnava nelle sue giornate. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La preghiera a Gesù composta da Santa Gemma Galgani per ottenere una grazia Leggi anche: Buon compleanno Santa Gemma: la preghiera per abbandonarsi a Dio Oggi 11 aprile, Santa Gemma Galgani: la giovane mistica che ha contemplato la Passione del SignoreGiovane mistica di grande bellezza, Santa Gemma Galgani ha contemplato particolarmente la Passione di Gesù vivendola su di sé nel corso della sua... Temi più discussi: Santa Gemma Galgani: modello per la chiesa universale - In Terris; Oggi 11 aprile, Santa Gemma Galgani: la giovane mistica che ha contemplato la Passione del Signore; Oggi 11 aprile Santa Gemma Galgani | la giovane mistica che ha contemplato la Passione del Signore. Oggi 11 aprile, Santa Gemma Galgani: la giovane mistica che ha contemplato la Passione del SignoreGemma Galgani, la storia della giovane e bella mistica che portò nella sua breve vita, i segni della Passione tra amore, dolore e fede pura. lalucedimaria.it Santa Gemma Galgani: modello per la chiesa universaleGemma Galgani (1878–1903) è una delle figure mistiche più importanti del cattolicesimo moderno. Nacque a Capannori vicino Lucca ... interris.it Oggi, sabato 11 aprile, la chiesa ricorda Santa Gemma Galgani. Buon onomastico a chi porta questo nome. - facebook.com facebook