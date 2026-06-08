A Sanremo si è concluso l’evento dedicato ai piccoli lettori, con un focus su attività che coinvolgono tappeti e cuscini per stimolare l’apprendimento. Durante la giornata sono intervenuti educatori e professionisti del settore infantile, coinvolti nelle attività di promozione della lettura tra i bambini. L’evento ha visto i partecipanti confrontarsi su come ambienti confortevoli possano favorire l’interesse per i libri e lo sviluppo delle capacità cognitive nei più giovani.

Come possono i tappeti e i cuscini stimolare l'apprendimento dei bambini?. Chi sono i professionisti che collaborano alla crescita dei piccoli lettori?. Perché la biblioteca Corradi è diventata un presidio sociale per Sanremo?. Come si può prenotare un posto per l'ultimo incontro gratuito?.? In Breve Incontro martedì 9 giugno ore 10:30 presso la sala Antonio Rubino.. Enza Dedali coordina l'offerta libraria per la fascia 0-3 anni.. Prenotazione obbligatoria via email biblioteca@comunedisanremo.it o al numero 0184580723.. Collaborazione tra bibliotecari, pediatri e operatori sociosanitari per la lettura precoce.. Domani a Sanremo l’ultimo appuntamento di Nati per leggere per i bambini da 0 a 3 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sanremo, gran finale per i piccoli lettori: l’ultimo appuntamento

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