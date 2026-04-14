Sanremo | la biblioteca Corradi si trasforma per i piccoli lettori

A Sanremo, la biblioteca civica Corradi riapre i suoi spazi ai bambini con il nuovo ciclo del progetto Nati per Leggere. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli al mondo dei libri, favorendo la scoperta e l’interesse fin dai primi anni di vita. L’iniziativa prevede attività dedicate ai bambini, coinvolgendo genitori e educatori in un percorso di promozione della lettura.

La biblioteca civica Corradi di Sanremo riapre le porte ai più piccoli con il rilancio del progetto Nati per Leggere, un’iniziativa che mira a stimolare l’apprendimento e l’affetto attraverso i libri fin dai primi anni di vita. Il calendario delle attività prevede il primo incontro giovedì 16 aprile alle ore 10:30, focalizzato sulla lettura ad alta voce per la fascia d’età compresa tra 0 e 3 anni, seguito da una sessione dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni il 22 aprile alle ore 17:00. Un nuovo volto per la sala Antonio Rubino. L’intervento non riguarda solo il contenuto pedagogico, ma investe direttamente lo spazio fisico della biblioteca. La sala dedicata ai ragazzi, denominata Antonio Rubino, subirà una trasformazione strutturale per diventare un ambiente funzionale alle esigenze dei neonati e dei genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: la biblioteca Corradi si trasforma per i piccoli lettori Ferrara: Bocciofila si trasforma in biblioteca per San Valentino, libri gratis a tutti i visitatori.Ferrara vivrà un San Valentino fuori dal comune, con l'Associazione Mattia e i suoi Amici che offriranno libri in omaggio a tutti i visitatori presso... Un premio ai piccoli lettoriLettura come scoperta personale, per ogni bambino che torna in biblioteca non perché deve, ma perché vuole.