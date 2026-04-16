Gran finale per il 140esimo Carnevale della Romagna | nel fine settimana l' ultimo appuntamento della stagione

Si avvicina la conclusione del 140esimo Carnevale della Romagna, con l’ultimo evento previsto nel fine settimana. La manifestazione, tra le più antiche e rappresentative della regione, torna a coinvolgere il centro storico di Gambettola per il terzo e ultimo appuntamento della stagione. La manifestazione si svolge nel fine settimana e conclude così un ciclo iniziato mesi fa.