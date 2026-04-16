Gran finale per il 140esimo Carnevale della Romagna | nel fine settimana l' ultimo appuntamento della stagione
Si avvicina la conclusione del 140esimo Carnevale della Romagna, con l’ultimo evento previsto nel fine settimana. La manifestazione, tra le più antiche e rappresentative della regione, torna a coinvolgere il centro storico di Gambettola per il terzo e ultimo appuntamento della stagione. La manifestazione si svolge nel fine settimana e conclude così un ciclo iniziato mesi fa.
Una delle manifestazioni più longeve e identitarie d’Italia torna ad accendere il centro storico di Gambettola per il terzo appuntamento della stagione. Il carnevale della Romagna, che nel 2026 raggiunge un traguardo storico e celebra la sua 140esima edizione, domenica 19 aprile tirerà il sipario.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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