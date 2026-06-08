Sannace Camp | archeologia natura e performance di giocoleria a misura di bambini
Un evento si è svolto nel sito di Sannace Camp, coinvolgendo bambini in attività di archeologia, natura e spettacoli di giocoleria. Sono state organizzate simulazioni di scavo e laboratori pratici, accompagnati da performance di mimo e giocoleria. L’iniziativa ha combinato aspetti educativi e ricreativi, con un focus sul coinvolgimento dei più giovani attraverso attività interattive e spettacoli di intrattenimento.
Un? approccio ludico-didattico, con simulazioni di scavo e laboratori manuali, ma anche mimo e performance di giocoleria. Dopo il successo della prima edizione, torna dal 15 giugno al 7 agosto 2026, il Sannace Camp. Ospitato nell’area archeologica di Monte Sannace (Gioia del Colle) e rivolto a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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