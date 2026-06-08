Sannace Camp | archeologia natura e performance di giocoleria a misura di bambini

Notizia in breve

Un evento si è svolto nel sito di Sannace Camp, coinvolgendo bambini in attività di archeologia, natura e spettacoli di giocoleria. Sono state organizzate simulazioni di scavo e laboratori pratici, accompagnati da performance di mimo e giocoleria. L’iniziativa ha combinato aspetti educativi e ricreativi, con un focus sul coinvolgimento dei più giovani attraverso attività interattive e spettacoli di intrattenimento.