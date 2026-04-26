L’arte di Arne Quinze all’Oasy Dynamo Camp | creatività e natura

È stato presentato il nuovo capitolo dell’installazione artistica nel contesto di Oasy Contemporary Art and Architecture, all’interno di un paesaggio naturale dell’Appennino. L’opera di Arne Quinze si inserisce in un percorso che unisce creatività e ambiente, all’interno di un’area dedicata all’arte e all’architettura. L’evento ha coinvolto la mostra e l’esposizione di installazioni, che si inseriscono nel paesaggio circostante.

Presentato il nuovo capitolo dell’avventura Oasy Contemporary Art and Architecture nel suggestivo palcoscenico che la accoglie, in uno dei più seducenti palcoscenici dell’Appenino. Ad aprire il viaggio è stato il direttore artistico, Emanuele Montibeller che ha descritto Arne Quinze come "il pittore che coltiva il mondo". C’è un filo sottile, - nella presentazione di Montibeller - quasi invisibile, che lega la mano che impugna il pennello a quella che affonda nella terra. Per Arne, quel filo non esiste: è lo stesso gesto. Coltivare un giardino e dipingere sono per lui un atto unico, concreto, corporeo, necessario. Una forma di cura che non si accontenta di essere estetica, ma vuole essere presenza nel mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte di Arne Quinze all’Oasy Dynamo Camp: creatività e natura Notizie correlate Leggi anche: Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’arte di Arne Quinze all’Oasy Dynamo Camp: creatività e natura; Uomo e natura: da OCA la prima mostra italiana di Arne Quinze; San Marcello Piteglio: Arne Quinze. Ceramorphia | I'm a Gardener - Mostra d'arte contemporanea in Toscana; Mostra ARNE QUINZE. Ceramorphia e I’m a Gardener - San Marcello Piteglio. I'm a GardenerOCA riapre con Arne Quinze: Ceramorphia nel percorso naturalistico e la personale I'm a Gardener nello spazio espositivo di Oasi Dynamo sull'Appennino. itinerarinellarte.it In Istria, il Meneghetti Wine Hotel & Winery ospita il parco di sculture di Arne QuinzeD’estate i profili dei vigneti bruciati dal sole, un calice di Malvasia, le cicale. D’autunno le fronde dorate, il camino, la raccolta delle olive. Siamo al Meneghetti Wine Hotel & Winery, nell’Istria ... exibart.com Dynamo Camp, presentata la nuova stagione di OCA Oasy Contemporary Art and Architecture, percorso d’arte, che quest’anno si arricchisce di un’opera site specific di Arne Quinze x.com Sarà la mostra “I’m a gardener”di Arne Quinze a inaugurare la nuova stagione di OCA. Curata da #EmanueleMontibeller e allestita negli spazi espositivi all’interno di Oasi Dynamo, riunisce otto dipinti a olio attraverso cui l’artista belga, protagonista anche del - facebook.com facebook