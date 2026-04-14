In primavera, il percorso archeo-naturalistico delle 100 Fattorie romane a Porcari riapre le sue porte con visite guidate e laboratori gratuiti. L’area unisce elementi di archeologia e natura, attirando visitatori interessati a scoprire i resti antichi immersi nel paesaggio naturale. Le attività sono state programmate per questa stagione, offrendo l’opportunità di esplorare sia i reperti storici che gli ambienti circostanti.

Tra natura selvaggia e antichi misteri, la primavera a Porcari si tinge di mito. Con la primavera ripartono le visite guidate e i laboratori gratuiti al percorso archeo-naturalistico delle 100 Fattorie romane a Porcari. Il primo appuntamento, sabato 18 aprile, alle 15, sarà dedicato al tema Animali fantastici, tra natura e mito: una passeggiata che accompagnerà i partecipanti tra l’ambiente, la storia e la memoria del territorio. L’itinerario condurrà fino ai resti delle fattorie romane di Fossa Nera, che rappresentano uno dei luoghi più suggestivi del territorio, oggi al centro di un percorso di recupero e valorizzazione portato avanti dal Comune e dalla Soprintendenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passeggiate tra archeologia e natura. Alle 100 Fattorie romane di Porcari

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