Durante un comizio, un rappresentante della lista numero 2 Oltre ha criticato la gestione dell'ecotassa, sottolineando che alcuni dati non sono stati trasmessi come previsto. Ha affermato che questa situazione comporta un aumento dei costi per i cittadini. La discussione ha attirato l'attenzione sui possibili effetti della mancata comunicazione dei dati ufficiali riguardanti il tributo speciale sui rifiuti.

Tarantini Time Quotidiano La gestione del tributo speciale sui rifiuti finisce al centro del dibattito politico nel corso del comizio della lista numero 2 Oltre. A sollevare la questione è il candidato consigliere Maurizio Romanazzo, che punta il dito contro l’amministrazione uscente parlando di mancate comunicazioni dei dati alla Regione Puglia e delle conseguenze dirette sulle tasse pagate dai cittadini. Romanazzo ha richiamato la recente determina regionale sull’ecotassa, spiegando come funzioni il meccanismo: il tributo speciale viene calcolato in base alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica o inceneritore e si riduce al crescere della percentuale di raccolta differenziata.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ecotassa e dati non trasmessi, Romanazzo attacca: “Così i cittadini pagano di più”

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