Sanità pugliese Vietri attacca | No a nuove tasse per coprire il deficit

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha espresso una posizione netta sulla gestione della sanità in Puglia, opponendosi all’ipotesi di aumentare le tasse regionali per coprire un disavanzo di 369 milioni di euro. Ha ribadito che non sono previste nuove imposte per far fronte al deficit e ha criticato le eventuali misure di aumento fiscale come soluzione. La questione riguarda i conti della sanità pugliese e le strategie per il riequilibrio finanziario.

Tarantini Time Quotidiano Duro intervento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri sulla situazione dei conti della sanità pugliese e sull’ipotesi di un aumento dell’Irpef regionale per coprire il disavanzo da 369 milioni di euro. “Il direttore d’orchestra cambia, ma per i pugliesi purtroppo la musica è sempre la stessa: pagare sempre più tasse!” afferma Vietri, criticando la gestione del centrosinistra e le possibili ricadute sui cittadini. Secondo il consigliere regionale, il deficit sarebbe il risultato di anni di cattiva gestione delle risorse sanitarie e di sprechi accumulati nel sistema. “Siamo alle solite: prima...🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanità pugliese, Vietri attacca: “No a nuove tasse per coprire il deficit” Notizie correlate Leggi anche: Vertice a Roma sul deficit della sanità pugliese: ipotesi aumento delle tasse Sanità in Basilicata: tasse più alte per coprire il buco di bilancioLa decisione della Giunta regionale di Basilicata di far gravare sui contribuenti un aumento dell’addizionale IRPEF per sanare il bilancio del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vietri attacca: No all’aumento dell’Irpef, si taglino gli sprechi; Sanità e aumento Irpef, il Consiglio pugliese si accende: primo scontro in Aula; Sanità Puglia, Fratelli d’Italia attacca: No all’aumento Irpef, si taglino gli sprechi. Sanità e aumento Irpef, il Consiglio pugliese si accende: primo scontro in AulaHa acceso il dibattito in Consiglio regionale nonostante non fosse neanche nell'ordine del giorno: l'aumento dell'Irpef, necessario a coprire il buco nel bilancio sanitario, ... quotidianodipuglia.it Sanità Puglia, Fratelli d’Italia attacca: No all’aumento Irpef, si taglino gli sprechiBARI – No all’aumento dell’Irpef, si intervenga invece sugli sprechi della sanità regionale. È la posizione espressa dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Puglia, in una nota ... giornaledipuglia.com Sanità, Lacarra (PD): “Corte dei Conti demolisce retorica Meloni” Il deputato pugliese del Partito Democratico: “Incapacità del Governo si riversa sui cittadini” https://www.antennasud.com/sanita-lacarra-pd-corte-dei-conti-demolisce-retorica-meloni/ - facebook.com facebook