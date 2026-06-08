Sanita’ | patologie oncologiche nelle persone con Hiv domani congresso alla Cattolica
Domani si terrà un congresso alla Cattolica dedicato alle patologie oncologiche nelle persone con HIV. Attualmente, chi assume correttamente la terapia antiretrovirale ha un’aspettativa di vita molto vicina a quella della popolazione generale.
Oggi, le persone con Hiv che seguono regolarmente e correttamente la terapia antiretrovirale possono contare su un’aspettativa di vita che si avvicina notevolmente a quella della popolazione generale. Tuttavia, con l’invecchiamento, anche queste persone si trovano ad affrontare un aumento del rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative e tumori. Questa nuova realtà porta alla luce esigenze emergenti, che includono la necessità di screening oncologici adeguati, la prevenzione attraverso vaccinazioni e stili di vita sani, e l’accesso a trattamenti oncologici innovativi. Tali argomenti di grande rilevanza saranno discussi durante il congresso “Hiv and cancer in 2026: equity, innovation and care networks”, previsto a Roma domani, martedì 9 giugno, presso il Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Cura integrata per HIV e oncologia: un modello multidisciplinare innovativo
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