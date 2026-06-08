Oggi, le persone con Hiv che seguono regolarmente e correttamente la terapia antiretrovirale possono contare su un’aspettativa di vita che si avvicina notevolmente a quella della popolazione generale. Tuttavia, con l’invecchiamento, anche queste persone si trovano ad affrontare un aumento del rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative e tumori. Questa nuova realtà porta alla luce esigenze emergenti, che includono la necessità di screening oncologici adeguati, la prevenzione attraverso vaccinazioni e stili di vita sani, e l’accesso a trattamenti oncologici innovativi. Tali argomenti di grande rilevanza saranno discussi durante il congresso “Hiv and cancer in 2026: equity, innovation and care networks”, previsto a Roma domani, martedì 9 giugno, presso il Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: patologie oncologiche nelle persone con Hiv, domani congresso alla Cattolica

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Cura integrata per HIV e oncologia: un modello multidisciplinare innovativo

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