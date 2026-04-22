Studi recenti hanno evidenziato che nei pazienti affetti da patologie oncologiche il rischio di contrarre l’herpes zoster, comunemente chiamato Fuoco di Sant’Antonio, è significativamente superiore rispetto a quello di persone senza malattie. In particolare, le ricerche indicano che questa probabilità può essere fino al doppio. Questa correlazione viene considerata importante per la gestione clinica dei soggetti oncologici, che risultano più vulnerabili alle complicanze dell’infezione.

Le ricerche dicono che nei pazienti oncologici il rischio di sviluppare l’herpes zoster, anche noto come Fuoco di Sant’Antonio, è fino a due volte più alto rispetto ad una persona sana. Il motivo? Il sistema immunitario di un paziente oncologico o in trattamento è fortemente debilitato e questo crea un ambiente favorevole per il virus della varicella zoster, che si riattiva, dando inizio al Fuoco di Sant’Antonio. Nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, il numero di casi di Fuoco di Sant’Antonio è maggiore rispetto ai pazienti non sottoposti a chemioterapia. Inoltre bisogna considerare che se un paziente oncologico in trattamento, sviluppa l’herpes zoster, potrebbe dover interrompere le terapie.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fuoco di Sant’Antonio e patologie oncologiche, quali conseguenze

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