Obesità la svolta necessaria | se ne parla in un congresso alla Cattolica

Venerdì 5 giugno 2026, si terrà un congresso dedicato all’obesità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. L’evento, intitolato “Obesità, la svolta necessaria – Un impegno condiviso”, si svolgerà dalle 10,30 alle 17,15 e riunirà esperti e professionisti per discutere di questa problematica. L’incontro si concentra su una delle sfide sanitarie più urgenti del momento, con un programma che affronta aspetti scientifici e formativi.

Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 10,30 alle 17,15, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, si terrà “Obesità, la svolta necessaria – Un impegno condiviso”, un importante appuntamento scientifico e formativo dedicato a una delle principali sfide sanitarie contemporanee: l’obesità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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