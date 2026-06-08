Sanità nuovi servizi oncologici e macchinari permettono più visite e di qualità | la svolta dell' Ospedale di Città di Castello

Da gennaio ad aprile 2026, le liste di attesa per i servizi oncologici e gli altri reparti dell’ospedale di Città di Castello sono aumentate del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento si accompagna all’introduzione di nuovi servizi e macchinari che permettono di effettuare più visite e migliorare la qualità delle prestazioni. L’ospedale, secondo in questa area territoriale, ha rafforzato la propria offerta sanitaria con queste innovazioni.

"Un incremento dell'attività ordinaria del 20% da gennaio ad aprile 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025": il dato riguarda le liste di attesa relative al servizio oncologico e agli altri reparti dell'Ospedale di Città di Castello, il secondo ospedale dell'area della Usl Umbria 1, dopo che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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