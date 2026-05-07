Città di Castello | 3,7 milioni per nuovi macchinari in ospedale

In una città del centro Italia, sono stati stanziati 3,7 milioni di euro per l’acquisto di nuovi macchinari destinati all’ospedale locale. Questi strumenti moderni includono apparecchiature per la chirurgia 4K e tecnologie di intelligenza artificiale utilizzate nelle procedure diagnostiche. I reparti di radiologia, chirurgia e cardiologia riceveranno le nuove apparecchiature, che dovrebbero migliorare le prestazioni e la qualità delle diagnosi.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le prestazioni diagnostiche grazie all'intelligenza artificiale?. Quali reparti riceveranno i nuovi macchinari per la chirurgia 4K?. Come verrà utilizzato il lascito di Clara Mariani per la sanità?. Perché i pazienti non dovranno più spostarsi verso altri centri?.? In Breve Fondi derivanti dal lascito di Clara Mariani per investimenti tecnologici vincolati.. Nuova risonanza magnetica con intelligenza artificiale operativa da ottobre 2025.. Potenziamento cardiologia, oculistica 3D, urologia e ginecologia con tecnologia 4K.. Emanuele Ciotti e Luca Secondi prevedono rendicontazioni semestrali sull'impatto dei fondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città di Castello: 3,7 milioni per nuovi macchinari in ospedale Notizie correlate Lazio, 153 milioni per la sanità: nuovi macchinari e ospedaliLa Giunta della Regione Lazio, su iniziativa del presidente Francesco Rocca, ha deliberato un piano di investimenti destinato alla sanità per un... Chirurgia dell’obesità, l’ospedale di Città di Castello è centro d’eccellenzaCittà di Castello (Perugia), 28 febbraio 2026 – Importante riconoscimento per la struttura di Chirurgia dell'obesità dell'ospedale di Città di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Città di Castello, i 3,7 milioni del lascito Mariani per l’ospedale. Offrirà nuove opportunità; Città di Castello in lutto, è morto Enzo Migliorati; Pallavolo playoff, Città di Castello promossa in serie B; Prosegue il tour di Rocche e Ville all’Opera: domenica 3 tappa a Città di Castello. Città di Castello in lutto, addio a Caterina BiagioniIl cordoglio dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità tifernate per la prematura scomparsa della giovane ... perugiatoday.it Città di Castello, spazi di sosta gratis per i clienti di 3 alberghi in centro: condannati ex comandante della Municipale ed ex funzionario del ComuneGli spazi di sosta concessi gratuitamente a tre alberghi di Città di Castello senza l’incasso per il Comune di una lira prima e di un euro poi, costano una tombola a due ex funzionari del Comune. La ... ilmessaggero.it Città di Castello in lutto, addio a Caterina Biagioni Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook