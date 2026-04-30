Trentino | 26 nuovi macchinari medici per una sanità più precisa

La Giunta della regione Trentino ha dato il via libera all’acquisto di 26 nuovi macchinari medici, integrando il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa iniziativa mira a migliorare le attrezzature sanitarie presenti nelle strutture pubbliche. I dispositivi saranno destinati a vari reparti e serviranno ad aggiornare le apparecchiature esistenti, contribuendo a un’offerta sanitaria più moderna e precisa.

? Cosa sapere La Giunta trentina approva il completamento del piano Pnrr con 26 nuovi macchinari medici.. L'aggiornamento tecnologico garantisce diagnosi più precise e riduce i tempi di attesa ospedalieri.. La Giunta provinciale ha approvato oggi, 30 aprile 2026, il provvedimento che sancisce il completamento del piano per il rinnovo tecnologico degli ospedali in Trentino, con 26 grandi macchinari medici già pienamente operativi nelle strutture della provincia. Il traguardo stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato ufficialmente raggiunto grazie alla sostituzione di strumenti ormai obsoleti con nuove tecnologie avanzate. L’obiettivo europeo è stato dunque certificato tramite l’atto della Giunta, che permette ora alle strutture sanitarie di disporre di apparecchiature moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: 26 nuovi macchinari medici per una sanità più precisa Notizie correlate Lazio, 153 milioni per la sanità: nuovi macchinari e ospedaliLa Giunta della Regione Lazio, su iniziativa del presidente Francesco Rocca, ha deliberato un piano di investimenti destinato alla sanità per un... Macchinari all’avanguardia, la Martesana sbarca in TrentinoIl know-how made in Martesana approda in Trentino, NTE Holding ha annunciato ufficialmente la nascita di NTE Mechatronics Srl, la nuova realtà del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventi; Bergamo, rally delle macchine di legno; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi e Confronto. Macchinari all’avanguardia, la Martesana sbarca in TrentinoIl know-how made in Martesana approda in Trentino, NTE Holding ha annunciato ufficialmente la nascita di NTE Mechatronics Srl, la nuova realtà del Gruppo dedicata allo sviluppo di macchinari e sistemi ... ilgiorno.it Grandi carnivori: 118 orsi e 22 branchi di lupi in Trentino nel 2025. Pubblicato il Rapporto della Provincia. E nei boschi c’è chi rimuove i cartelli trasformandoli in souvenir, danneggiati o rimossi 3 su 10. https://www.ladige.it/cronaca/2026/04/30/grandi-carnivori- - facebook.com facebook