Sanità ligure ' buco' da 119 milioni di euro

Notizia in breve

Durante la riunione della commissione regionale del 8 giugno 2026, è stato evidenziato un deficit di 119 milioni di euro nel settore sanitario della regione. I capigruppo di opposizione in Consiglio regionale hanno criticato gli avversari politici, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulle responsabilità. La discussione si è concentrata sulla gestione finanziaria del sistema sanitario, senza annunci di misure concrete o interventi immediati.