Sanità ligure ' buco' da 119 milioni di euro
Durante la riunione della commissione regionale del 8 giugno 2026, è stato evidenziato un deficit di 119 milioni di euro nel settore sanitario della regione. I capigruppo di opposizione in Consiglio regionale hanno criticato gli avversari politici, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulle responsabilità. La discussione si è concentrata sulla gestione finanziaria del sistema sanitario, senza annunci di misure concrete o interventi immediati.
I capigruppo di opposizione in Consiglio regionale Armando Sanna (Pd), Selena Candia (Avs), Stefano Giordano (M5S), Gianni Pastorino (Op) e la vicepresidente della Commissione Bilancio Carlo Baruzzo (Pd) puntano il dito contro gli avversari politici dopo la commissione di lunedì 8 giugno 2026 in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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