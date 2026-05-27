Airbnb investe 53 milioni di euro in WeRoad la startup italiana da 119 milioni di ricavi
Airbnb ha investito 53 milioni di euro in WeRoad, startup italiana con ricavi di 119 milioni. L’investimento riguarda l’ambito dei viaggi di gruppo e delle community offline. La società statunitense mira a rafforzare la presenza nel settore dei viaggi innovativi e collaborativi. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui termini dell’accordo o sulle modalità di investimento.
Una delle principali aziende globali del settore travel punta sull’innovazione italiana legata ai viaggi di gruppo e alle community offline. Airbnb ha guidato un round di finanziamento di Serie C da 58 milioni di dollari a favore di WeRoad, la piattaforma italiana fondata nel 2017 da Paolo De Nadai e diventata negli ultimi anni uno dei casi di maggiore crescita nel travel tech europeo. Con l’operazione, Airbnb entra nel capitale della società con una quota superiore al 10%, affiancando gli investitori già presenti, tra cui H14 della famiglia Berlusconi, lead investor del precedente round di Serie B, oltre a diversi imprenditori e founder italiani del settore tecnologico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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