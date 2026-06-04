La regione ha un deficit di 119 milioni di euro nel settore sanitario, con un rischio di commissariamento. Sono in discussione gli effetti dell’impiego dei fondi del PNRR sulla modernizzazione delle strutture sanitarie. Si valutano anche le responsabilità sui costi del debito nelle aree più svantaggiate della Liguria. La situazione finanziaria del settore richiede interventi per evitare misure straordinarie.

Come influirà l'uso dei fondi PNRR sulla modernizzazione delle strutture?. Chi pagherà il conto del debito nelle zone marginali della Liguria?. Perché la giunta ha presentato la variazione con solo 24 ore?. Quali servizi pubblici rischiano il taglio per coprire i 119 milioni?.? In Breve Copertura del disavanzo tramite fondi complementari del Pnrr originariamente destinati all'efficientamento.. Critiche di Selena Candia e Roberto Centi sulla gestione Toti e Bucci.. Rischio tagli ai servizi sanitari nelle zone marginali della Liguria.. Proposta di variazione di bilancio presentata in Commissione con 24 ore di preavviso.. Il bilancio della sanità ligure rivela un buco di 119 milioni di euro: il rischio commissariamento è concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Ligure: buco di 119 milioni e rischio commissariamento

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