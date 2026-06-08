Sanità la Regione snocciola i dati dei tempi di attesa | nel 2025 erogate oltre 535 mila prestazioni nei fine settimana

Notizia in breve

Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha effettuato più di 535.000 prestazioni durante i fine settimana. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La Regione ha pubblicato le cifre relative ai tempi di attesa e alla distribuzione delle prestazioni nei giorni di sabato e domenica. La maggior parte delle prestazioni riguarda visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici urgenti. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di attesa medi o sui tipi di prestazioni più richiesti.