Sanità la Regione snocciola i dati dei tempi di attesa | nel 2025 erogate oltre 535 mila prestazioni nei fine settimana
Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha effettuato più di 535.000 prestazioni durante i fine settimana. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La Regione ha pubblicato le cifre relative ai tempi di attesa e alla distribuzione delle prestazioni nei giorni di sabato e domenica. La maggior parte delle prestazioni riguarda visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici urgenti. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di attesa medi o sui tipi di prestazioni più richiesti.
Oltre 535mila prestazioni erogate nei weekend dal sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna nel 2025. Pari a oltre 10mila in media per fine settimana. E' il bilancio dell’applicazione in Emilia-Romagna della legge 107 del 2024, che ha introdotto misure emergenziali per ridurre i tempi delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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