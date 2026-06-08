Sanità la Regione snocciola i dati dei tempi di attesa | nel 2025 erogate oltre 535 mila prestazioni nei fine settimana

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha effettuato più di 535.000 prestazioni durante i fine settimana. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La Regione ha pubblicato le cifre relative ai tempi di attesa e alla distribuzione delle prestazioni nei giorni di sabato e domenica. La maggior parte delle prestazioni riguarda visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici urgenti. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di attesa medi o sui tipi di prestazioni più richiesti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre 535mila prestazioni erogate nei weekend dal sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna nel 2025. Pari a oltre 10mila in media per fine settimana. E' il bilancio dell’applicazione in Emilia-Romagna della legge 107 del 2024, che ha introdotto misure emergenziali per ridurre i tempi delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sanità, la Regione snocciola i dati dei tempi di attesa: nel 2025 erogate oltre 10 mila in media per fine settimana

Leggi anche: Puglia, sanità: recupero liste di attesa, in quattro mesi anticipate circa 106mila prestazioni Regione, dati Agenas: tempi rispettati al 54,5 per cento in miglioramento rispetto a un anno fa

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web